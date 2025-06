A Roma vertice sul piano Mattei per l’Africa

A Roma si apre un importante vertice sul Piano Mattei per l’Africa, co-presieduto dalla Premier Giorgia Meloni e dalla Presidente Ursula Von Der Leyen. Un’iniziativa che sottolinea come rafforzare l’Africa significhi anche consolidare l’Europa, in un’ottica di partnership e crescita condivisa. Questa riunione rappresenta un passo decisivo verso una strategia comune e solidale. Servizio di Augusto Cantelmi.

A Roma il vertice sul piano Mattei per l’Africa co-presieduto dalla premier Giorgia Meloni e dalla presidente europea Ursula Von Der Leyen. Rafforzare l’Africa significa anche rafforzare l’Europa, la linea comune. Servizio di Augusto Cantelmi. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - A Roma vertice sul piano Mattei per l’Africa

In questa notizia si parla di: africa - roma - vertice - piano

A Roma per fare il punto su Africa, Italia e Piano Mattei - Roma si prepara a ospitare un evento cruciale dedicato al Piano Mattei e alle nuove energie tra Europa e Africa.

#Tg2000 - A #Roma vertice sul piano #Mattei per l’#Africa #20giugno #Tv2000 #GiorgiaMeloni #VonDerLeyen #Europa @tg2000it Vai su X

Meloni al vertice sul Piano Mattei: “In Africa si gioca il nostro futuro. Abbiamo costruito un percorso che ci porta oggi a risultati concreti e significativi”, dice la premier in apertura del summit a Roma. Vai su Facebook

Piano Mattei e Global Gateway: vertice tra Italia, Africa e Ue; Vertice Meloni-von der Leyen a Roma sul Piano Mattei per Africa; Piano Mattei, Meloni e von der Leyen al vertice romano sull'Africa.

Piano Mattei per l'Africa: a Roma il vertice con von der Leyen e Meloni: "Accordi per 1,2 miliardi" - A Villa Doria Pamphilj, nel cuore di Roma, è in corso il vertice 'The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway: A common effort with the African Continent'. Da msn.com

Africa, von der Leyen al vertice di Roma: "Altri Paesi tagliano fondi, noi investiamo" - presieduto con Meloni: "Attrarre nuovi investimenti è interesse reciproco" ... Scrive msn.com