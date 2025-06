A Roma la musica è protagonista con una festa annuale il progetto con Daniele Silvestri

A Roma, la musica 232 protagonista con una festa annuale che celebra l’arte sonora in ogni angolo della città. Con una programmazione ricca di cinquanta concerti gratuiti e performance coinvolgenti, il progetto si arricchisce quest’anno grazie alla partecipazione di Daniele Silvestri. Sabato 21 giugno, in occasione del solstizio d’estate, le note attraverseranno Roma, culminando nella Festa della Musica 2025, un evento imperdibile che animerà tutta la capitale. La musica risuonerà tutto l’anno, portando emozioni e unendo le persone attraverso i suoni.

Cinquanta concerti gratuiti e performance in ogni angolo della Capitale ma la musica risuonerà tutto l’anno con il progetto che vedrà protagonista Daniele Silvestri. Sabato 21 giugno, in occasione del solstizio d’estate, la città sarà attraversata dalle note, dai suoni e dai ritmi della Festa della Musica 2025. Roma Capitale rinnova anche quest’anno l’appuntamento con il grande evento europeo che dal 1982, anno della sua nascita in Francia, e poi con la successiva diffusione in tutta Europa dal 1985 (Anno Europeo della Musica), trasforma le città in un palcoscenico a cielo aperto. Nei Municipi di Roma, dal centro alle borgate e fino al litorale di Ostia, circa 50 concerti per un inno alla musica diffusa che abbraccerà tutti i generi musicali, dal barocco al folk, dal rock all’indie, e che darà voce ad artiste e artisti locali, talenti emergenti e figure di spicco del panorama musicale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu