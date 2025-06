A Roma il debutto del musical Don Vincenzo Romano lu prevete faticatore dedicato al Santo di Torre del Greco

A Roma, il debutto del musical "Don Vincenzo Romano Lu Prevete Faticatore" rende omaggio al santo di Torre del Greco con un emozionante spettacolo. Un cast di oltre settanta talenti, tra attori, ballerini e musicisti, si esibisce sotto la regia di Enzo Perna, regalando un’esperienza coinvolgente e ricca di emozioni. Un evento che unisce arte, fede e tradizione, dimostrando come il teatro possa diventare ponte tra passato e presente. Un omaggio che rimarrà nel cuore di tutti gli spettatori.

Un cast con oltre settanta elementi tra attori, ballerini, musicisti e staff, insieme a nomi straordinari del panorama artistico italiano: Giovanni Mauriello, Enzo Perna, Gina Perna, Franco Javarone, Matteo Mauriello e Carmine De Luca. La regia dello spettacolo è di Enzo Perna che guida magistralmente la Compagnia La Sciabica di Torre del Greco.

"Don Vincenzo Romano, lu Prevete Faticatore", a Roma il debutto del musical dedicato al Parroco Santo Mons. Fisichella; Torre del Greco torna a fischiare in serie A: Arena debutterà in Como-Genoa; Esordio in Serie A per l'arbitro Alberto Ruben Arena.

