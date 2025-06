A Roma è tempo di teatro con la nuova Stagione 2025-2026

A Roma, il Teatro 232 si prepara a vivere un 2025-2026 all'insegna di “Tutto il Teatro”: non solo un claim, ma una promessa di esplorazione e dialogo. La nuova stagione, sotto la guida della direzione artistica, si apre con un programma audace e inclusivo, capace di riflettere le sfide e le sfumature della società contemporanea. Un invito a scoprire come il teatro possa diventare il cuore pulsante di confronto e comunità per tutta la città.

"Tutto il Teatro": non è solo un claim, è una dichiarazione d'intenti. La stagione 2025-2026 del Teatro di Roma si apre con uno sguardo ampio e coraggioso, pronto a raccontare la complessità della società contemporanea attraverso l'arte dal vivo. Una programmazione ambiziosa, capace di intrecciare passato e presente, che vuole rendere il teatro un vero spazio di confronto, riflessione e comunità per tutta la città. Sotto la direzione artistica di Luca De Fusco, al secondo anno di mandato, il Teatro di Roma si rilancia con una proposta culturale che spazia su più fronti e coinvolge ogni spazio della rete cittadina – Argentina, India, Torlonia – con l'attesa riapertura del restaurato Teatro Valle all'orizzonte.

