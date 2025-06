A Roma c’è un quartiere che sembra un piccolo borgo fatato nascosto nel traffico della città

a Roma, un quartiere che sembra un piccolo borgo fatato nascosto nel traffico della città. Prima di poter dire di conoscere davvero Roma, bisogna camminare tanto e scoprire i suoi angoli più nascosti. C’è un quartiere che persino i romani ignorano, in molti casi: il quartiere Coppedè. Situato tra Salaria e Nomentana, tra Piazza Buenos Aires e Via Tagliamento, rappresenta uno dei motivi per scoprire l’incanto nascosto tra le vie della capitale.

Prima di poter dire di conoscere davvero bene Roma bisogna camminare tanto. C'è un quartiere che persino i romani ignorano, in molti casi. Si tratta del quartiere Coppedè. Dove si trova? Tra la Salaria e la Nomentana, precisamente nel quartiere Trieste tra Piazza Buenos Aires e Via Tagliamento. Come arrivare al quartiere Coppedè. Questo quartiere deve il proprio nome all'architetto fiorentino Gino Coppedè, e rappresenta uno dei tanti motivi per cui Roma non smette mai di stupire. Una volta varcato l'arco d'ingresso è possibile immergersi in un'atmosfera davvero unica e suggestiva, lontana dal caos del traffico cittadino.

