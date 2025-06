A quanti mesi i bambini iniziano a gattonare e come stimolarli a farlo

Il gattonare rappresenta una delle tappe fondamentali nello sviluppo motorio dei bambini, solitamente tra i 6 e i 10 mesi. Favorire questa fase significa incentivare l’esplorazione e la crescita muscolare in modo naturale e sicuro. Creare un ambiente protetto, limitare l’uso di strumenti come passeggini e seggioloni, e adottare semplici strategie fin dalle prime settimane sono passi essenziali per stimolare il bambino a scoprire il mondo con sicurezza e gioia.

