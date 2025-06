A Prato si è dimessa Bugetti la sindaca Pd indagata per corruzione

Un terremoto scuote Prato e la Toscana: la sindaca PD Ilaria Bugetti si dimette improvvisamente, coinvolta in un'indagine per corruzione. La sua decisione, annunciata alla giunta e prevista ufficialmente tra pochi giorni, rappresenta un colpo deciso alla scena politica locale. Dopo aver dichiarato di voler chiarire le accuse, ora si apre uno scenario imprevedibile per il futuro amministrativo della cittĂ . La vicenda si rivela un vortice di tensione che potrebbe cambiare gli equilibri politici in Toscana.

Un terremoto politico-giudiziario fa tremare la Toscana. La sindaca Pd di Prato, Ilaria Bugetti, ha annunciato oggi alla giunta le sue dimissioni. UfficializzerĂ il suo passo indietro giovedì prossimo in consiglio comunale. Poi, passati 20 giorni, le dimissioni acquisteranno efficacia. Una decisione, questa, arrivata a sorpresa, dopo che la stessa sindaca, indagata per corruzione insieme all'imprenditore Riccardo Matteini Bresci, aveva detto che avrebbe fatto valere le sue ragioni davanti alla magistratura. Lunedì prossimo è in programma l'interrogatorio di garanzia da parte del gip del tribunale di Firenze, che dovrĂ decidere anche sulla richiesta di arresti domiciliari per Bugetti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - A Prato si è dimessa Bugetti, la sindaca Pd indagata per corruzione

