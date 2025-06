A Ortona la festa della Sacra Ampolla

A Ortona, la suggestiva Festa della Sacra Ampolla si appresta a incantare con un evento unico nel suo genere. L'associazione Anno Domini 1566, in collaborazione con la basilica cattedrale S. Tommaso Apostolo, chiude il ciclo di celebrazioni domenica 29 giugno 2025, offrendo ai fedeli e ai visitatori un'occasione di fede e tradizione. Il miracolo, legato all'assalto dei... sarĂ un momento di profonda spiritualitĂ da non perdere.

