A Monza la via cambia look | partono i lavori da 2,7 milioni

intervento ambizioso che trasformerà questa storica via monzese, portando nuova vita e sostenibilità all’area. Con un investimento di 27 milioni, il progetto promette di migliorare la qualità della vita dei residenti e valorizzare il patrimonio urbano. Questo rinnovamento rappresenta un passo importante verso una Monza più moderna e green, segnando l’inizio di una rinascita urbana che tutti attendono con entusiasmo.

Un importante intervento di rigenerazione urbana è ufficialmente partito a Monza in via Manara 33, dove sono iniziati i lavori di riqualificazione energetica e di manutenzione straordinaria del condominio comunale, che ospita 57 appartamenti distribuiti su sette piani.

