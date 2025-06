A Modena il casting per bambini e ragazzi per una nuova serie tv di Indigo Film

Se hai un sorriso che illumina il volto e sogni di salire sul set, questa è la tua occasione! A Modena, il 23 giugno, il Laboratorio Aperto si trasforma in un palcoscenico per scoprire nuovi talenti tra bambini e ragazzi. Promosso da Indigo Film e dalla Regione Emilia-Romagna, il casting apre le porte a giovani promesse del territorio: non perdere questa chance di entrare nel mondo del cinema!

