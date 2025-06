A Milano Forza Italia strizza l’occhio ai moderati del centrosinistra Il consigliere di Azione | Non escludiamo nulla

A Milano, Forza Italia si apre a un dialogo con i moderati del centrosinistra, puntando a creare alleanze strategiche per le elezioni comunali del 2027. In un pomeriggio estivo all’Acquario civico, leader e esponenti politici discutono di un futuro più inclusivo e ricco di opportunità per la città . La domanda che nasce spontanea è: potrà questa apertura tradursi in una svolta politica innovativa? Solo il tempo lo dirà .

A Milano Forza Italia strizza l'occhio alle forze moderate del centrosinistra in vista delle elezioni comunali del 2027. E lo fa con un convegno all'Acquario civico in un pomeriggio afoso di metĂ giugno. "Milano merita di più", si legge nella locandina dell'evento. Al tavolo sono seduti consiglieri comunali di Forza Italia e Azione oltre al consigliere regionale Fi Giulio Gallera e all'assessora allo Sport della giunta Sala Martina Riva. L'incontro, come si legge nel comunicato di presentazione, "rappresenta un primo passo per verificare la possibilitĂ di una convergenza tra mondi e culture politiche oggi frammentate, ma potenzialmente affini".

