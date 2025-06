a Messina l’Italia c’è | nel Future siciliano bene Rossi Viscovich e Andreatta Benzi impressiona Ranghieri

A Messina, nel cuore del Future Beach Pro Tour italiano, le coppie azzurre hanno acceso la scena con prestazioni entusiaste e qualche sorpresa. La prima giornata ha regalato emozioni intense, mostrando il talento e la determinazione dei nostri atleti, tra successi e eliminazioni inaspettate. In campo maschile, Rossi e Viscovich hanno dimostrato di essere i favoriti, ma il torneo promette ancora grandi sorprese. La sfida è aperta: l’Italia si prepara a scrivere nuove pagine di successo nel beach volley.

Giornata in chiaroscuro per le coppie italiane nel tabellone principale del Future di Messina, terza tappa italiana del Beach Pro Tour. La giornata inaugurale ha offerto sfide combattute e diversi segnali positivi per i colori azzurri, sia nel torneo maschile che in quello femminile, ma anche un paio di eliminazioni nel girone. In campo maschile partenza convincente per Enrico Rossi e Marco Viscovich, teste di serie numero uno del torneo. I due azzurri hanno vinto con autorevolezza il derby contro IervolinoGarra, imponendosi 2-0 (21-12, 21-15). Una prestazione solida che conferma la loro leadership nel girone A, in attesa del big match di domani contro i lettoni BerzinsPuskundzis, anch'essi vittoriosi all'esordio.