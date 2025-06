A Mercogliano Viale in Sport

Se sei pronto a scoprire un mondo di energia e divertimento, non puoi perdere l’appuntamento con “Viale in Sport” a Mercogliano! Domenica 22 giugno 2025, dalle 10.00 alle 13.00, Viale San Modestino si trasformerà in una grande palestra a cielo aperto, offrendo attività per grandi e piccini. Un’occasione unica per condividere il piacere del movimento, del benessere e della socialità, arricchendo le tue giornate con energia e sorrisi. L’iniziativa, parte del programma degli Sport Days giunti alla...

Domenica 22 giugno 2025, dalle 10.00 alle 13.00, Viale San Modestino si trasformerà in una grande palestra a cielo aperto con “Viale in Sport”, una mattinata dedicata al movimento, al benessere e al divertimento per tutte le età. L’iniziativa, parte del programma degli Sport Days giunti alla. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - A Mercogliano "Viale in Sport"

In questa notizia si parla di: viale - sport - mercogliano - days

Il lancio del cestino in viale Rustici: il nuovo 'sport' sul Lungoparma - Il nuovo sport che sta conquistando Viale Rustici e Lungoparma è il lancio del cestino della spazzatura! All’altezza del civico 28, una scena inaspettata cattura l’attenzione: tre ‘vittime’ di questa divertente tendenza, testimoniata dall’immagine inviata da un lettore.

VIENI A VIVERE UNA MATTINATA DI SPORT! Domenica 22 giugno 2025 dalle 10.00 alle 13.00 Viale San Modestino, Mercogliano (AV) Torna ?Viale in Sport? l’appuntamento dedicato al movimento, al divertimento e alla promozione dello Vai su Facebook

A Mercogliano Viale in Sport; Viale in Sport a Mercogliano; A Mercogliano torna l'appuntamento con Ruote nella Storia - 5° Raduno Irpino.

Mercogliano, domenica il Viale dello Sport - Domenica 8 settembre il piazzale antistante la piscina di comunale di Mercogliano ospiterà “Viale in Sport”, villaggio dello sport dedicato a bambini, ragazzi ed adulti, organizzato dalla Pro Loco ... Come scrive irpinianews.it

Mercogliano: domenica c’è "Viale in Sport". Sport e divertimento per salutare l’estate - Come per lo Sport Days di Avellino, anche qui a Mercogliano ci impegniamo a valorizzare lo sport come strumento di crescita ... Da orticalab.it