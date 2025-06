A luglio torna il Lanciano Blues Festival | tre serate e un omaggio a Pino Daniele

A luglio, il cuore pulsante della musica si accende di emozioni con il Lanciano Blues Festival, giunto alla sua 15ª edizione. Tre serate imperdibili tra sonorità blues, soul e un omaggio speciale a Pino Daniele, nel suggestivo scenario delle Torri Montanare di Lanciano. La prima serata, il 17 luglio, promette di coinvolgere e far vibrare l’anima di tutti gli appassionati di musica…

Il Lanciano Blues Festival torna per la sua 15ª edizione. Tre serate all'insegna della grande musica, tra sonorità blues, soul e omaggi alla musica italiana d'autore con una serata dedicata a Pino Daniele, in un contesto unico come le Torri Montanare di Lanciano. Per la prima serata, il 17.

