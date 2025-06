A Latina le riprese del cortometraggio Per sei filoncini di pane

Dal 20 al 22 giugno, Latina si trasformerà nel set per il cortometraggio "Per sei filoncini di pane", un progetto che unisce storia e valori civili. Promosso dall’associazione Anfim e Halibut Film, questa iniziativa vuole onorare il passato e rafforzare il senso di comunità. Un’opportunità unica per scoprire come il cinema possa illuminare le radici della nostra identità e ispirare il futuro. Restate con noi: la città si prepara a vivere un momento memorabile.

Dal 20 al 22 giugno la città di Latina ospiterà le riprese del cortometraggio "Per sei filoncini di pane", un progetto a forte valore storico e civile prodotto dall'associazione Anfim – Associazione Nazionale Famiglie Italiane Martiri delle Guerre – e da Halibut Film, con la collaborazione della.

