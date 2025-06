A inizio luglio su Tivusat opere liriche e talenti emergenti

A luglio, Tivusat si trasforma in un palcoscenico di talento e innovazione, offrendo un viaggio tra giovani promesse e grandi classici. La prima settimana del mese sarà dedicata alla lirica e ai talenti emergenti, con appuntamenti imperdibili che celebrano l’eccellenza artistica. Un’occasione unica per lasciarsi coinvolgere da melodie senza tempo e scoprire nuove stelle dello spettacolo. Non perdere l’opportunità di vivere un maggio di emozioni culturali!

ROMA (ITALPRESS) – Giovani interpreti, orchestre giovanili e coreografi in ascesa sono al centro della programmazione della prima settimana di luglio di Mezzo, canale 49 della piattaforma satellitare gratuita di Tivusat, affiancati da grandi nomi e capolavori del Novecento. Mercoledì 2 luglio, appuntamento con uno dei titoli più affascinanti del repertorio britannico: “A Midsummer Night's Dream” di Benjamin Britten. Diretta da Guillaume Tourniaire con l'Orchestre National de Lille, la produzione dell'Opèra de Lille (2022) è firmata da Laurent Pelly. Giovedì 3 luglio, alle 22:45, spazio alla musica da camera con il Quatuor Modigliani, impegnato in un programma che include Mozart, Ravel e Beethoven. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - A inizio luglio su Tivusat opere liriche e talenti emergenti

In questa notizia si parla di: luglio - tivusat - inizio - opere

Dal 16 luglio 2025, i canali satellitari DAZN 1 e DAZN 2 non saranno più disponibili su tivùsat - A partire dal 16 luglio 2025, i canali DAZN 1 e DAZN 2 non saranno più visibili su tivùsat, segnando un cambio importante per gli appassionati di sport.

Nel cuore del Castello di Moncalieri, le tavole di Vittorio Emanuele II e Maria Adelaide tornano a risplendere grazie a un allestimento permanente che celebra i fasti della corte sabauda e le ritualità della tavola ottocentesca. Fino al 6 luglio anche le opere di M Vai su Facebook

Dal 18 luglio al 10 agosto, lo Sferisterio di Macerata torna a risplendere con la 61ª edizione del Macerata Opera Festival @MacerataOpera #macerataoperafestival Vai su X

A inizio luglio su Tivusat opere liriche e talenti emergenti; Rai5, i programmi musicali dal 28 luglio al 3 agosto; Segreti di famiglia, stasera in tv: le anticipazioni del 21 luglio 2024.

A inizio luglio su Tivusat opere liriche e talenti emergenti - ROMA (ITALPRESS) – Giovani interpreti, orchestre giovanili e coreografi in ascesa sono al centro della programmazione della prima settimana di luglio di Mezzo, canale 49 della piattaforma satellitare ... Scrive msn.com

Tivùsat, oltre 168mila attivazioni dall'inizio dell'anno - Dopo la tappa di Napoli del 29 e 30 giugno, si conclude il 2 luglio a Roma la convention annuale ... Come scrive ansa.it