A Ginevra spiragli di negoziato Teheran | Favorevoli al dialogo con l' Ue | Trump | Difficile chiedere a Israele di fermarsi

In un quadro internazionale segnato da tense spiragli di negoziato tra Teheran e l’UE, le tensioni in Medio Oriente non si placano: Israele colpisce Gaza con violenza, causando vittime tra i civili, mentre una forte scossa di terremoto scuote il nord del Paese. La complessità di questi eventi richiede attenzione e dialogo, per cercare di trovare soluzioni che possano portare a una stabilità duratura.

Israele colpisce ancora Gaza: spari sulla folla che aspettava gli aiuti, diverse vittime. Forte scossa di terremoto nel nord del Paese.

Israele-Iran, prove di diplomazia: venerdì a Ginevra il ministro degli Esteri di Teheran incontra gli europei. Macron: «Fermiamo la guerra» - Venerdì a Ginevra, i ministri degli Esteri di Francia, Germania e Regno Unito incontreranno il loro omologo iraniano Abbas Araghchi in un tentativo storico di riavviare i negoziati tra Iran e Occidente, segnando una svolta nella diplomazia internazionale.

A Ginevra spiragli di negoziato, l'apertura di Teheran - L'atteso vertice di Ginevra tra la delegazione europea e Teheran riaccende la luce dei negoziati sulla guerra in Medio Oriente. Riporta ansa.it

A Ginevra spiragli di negoziato, Teheran: "Favorevoli al dialogo con l'Ue" | Parigi: "Iran pronto a trattare sul nucleare" - L'Iran è pronto a "considerare" un ritorno alla diplomazia "una volta che l'aggressione israeliana sarà stata fermata". Secondo msn.com