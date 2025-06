A Francis Kaufmann 863 mila € di tax credit dal Ministero della Cultura per il finanziamento di un film su Roma pellicola mai prodotta

Nel 2020, Francis Kaufmann ha ottenuto quasi un milione di euro di tax credit dal Ministero della Cultura per un progetto cinematografico su Roma che, però, rimasto nel cassetto, solleva interrogativi sulle modalità di assegnazione dei fondi pubblici e sulla trasparenza delle procedure. La vicenda si intreccia con il giallo di Villa Pamphilj, alimentando sospetti e curiosità sulla destinazione effettiva di questi finanziamenti.

Rexal Ford, il vero nome è Charles Francis Kaufmann: la "nuova" identità presa nel 2019. Chi è davvero il presunto killer di Villa Pamphilj - Rexal Ford, conosciuto ufficialmente come Charles Francis Kaufmann, ha fatto parlare di sé nel 2019 con una nuova identità che ha nascosto un passato oscuro.

