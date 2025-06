A Firenze cittadini coinvolti in progetto ' Facciamo festa'

Firenze si anima con il nuovo progetto 'Facciamo festa', un'iniziativa che trasforma gli spazi pubblici in luoghi di gioia e partecipazione collettiva. Con un budget di 75.000 euro, il Comune coinvolge attivamente i cittadini, promuovendo inclusione, sicurezza e convivialità . Questa è l’occasione per rendere la città più vivace e partecipata: insieme, possiamo fare la differenza e scrivere un nuovo capitolo di comunità .

Firenze, 20 giugno 2025 - Il Comune di Firenze lancia il progetto 'Facciamo festa', una serie di iniziative che fanno vivere gli spazi pubblici coinvolgendo direttamente i cittadini. Il Comune ha partecipato al bando della Regione Toscana assicurandosi 75.000 euro per progetti finalizzati alla promozione della partecipazione attiva dei cittadini e garantire maggiori condizioni di sicurezza, nell'ambito di azioni in materia di inclusione e presidio sociale. A questi si sono aggiunti 32.000 stanziati direttamente dal Comune. Per ogni quartiere sono stati individuati uno o più luoghi ovvero via Palazzuolo e piazza San Paolino (Quartiere 1), piazzetta Raffaele Bongo (Q2), piazza Elia Dalla Costa (Q3), giardino dei Giuncoli di via Canovi (Q4), piazza Dalmazia (Q5). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Firenze cittadini coinvolti in progetto 'Facciamo festa'

