A Fallo una mostra interattiva con le immagini di Gioia Mariano Non vogliamo l' archiviazione | l' appello di alcuni cugini

A fallo, un affascinante paese di origini misteriose, si anima con una mostra interattiva dedicata a Gioia Mariano. Le immagini evocative e i manifesti lasciati in piazza raccontano una storia intrisa di contraddizioni e segreti, senza alcuna archiviazione. √ą un appello palpabile, un invito a scoprire le sfumature di una vita piena di mistero. Una narrazione che coinvolge il cuore e la mente, invitando tutti a conoscere meglio la donna nota come Gioia.

Manifesti con l'immagine di Giovina Mariano, per tutti Gioia, e un testo in cui si evince l'incomprensione per una storia piena di mistero e di contraddizioni sono apparsi, nella giornata di venerdì 20 giugno, a Fallo (Chieti), paese di origine della donna.