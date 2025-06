A dieci anni dalla legge nazionale sull’agricoltura sociale

A dieci anni dall’approvazione della legge sull’agricoltura sociale, il settore ha dimostrato di essere una vera e propria forza motrice per lo sviluppo sostenibile e il benessere delle comunità locali. Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Lombardia, sottolinea l’importanza di queste strutture nel promuovere un’economia più inclusiva e solidale. In questo decennio, l’agricoltura sociale ha saputo affermarsi come pilastro fondamentale per un futuro più equo e resiliente.

“La nostra organizzazione nutre un profondo rispetto per le aziende che aderiscono alle distinte proposte dell’agricoltura sociale, in quanto strutture vocate alla promozione del benessere economico e sociale dei territori in cui operano”: Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, aderenti a CAI Agromec, ha cosí commentato l’evoluzione di questo comparto in occasione del compimento dei dieci anni dall’approvazione delle legge 141 del 2015 concernente disposizioni in materia di agricoltura sociale. La legge nazionale, lo ricordiamo, definisce l’agricoltura sociale come un insieme di iniziative poste in essere da imprenditori agricoli e cooperative sociali, che integrano attività produttive del settore agroalimentare con pratiche di inserimento socio-lavorativo, attività educative, socio-sanitarie e ricreative, i cui destinatari siano principalmente soggetti svantaggiati o a rischio di marginalizzazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - A dieci anni dalla legge nazionale sull’agricoltura sociale

