A che ora parte Filippo Ganna oggi nella cronometro del Giro del Belgio | programma esatto n di pettorale tv

Oggi, venerdì 20 giugno 2025, la terza tappa del Giro del Belgio propone una sfida contro il tempo di 9.7 km tra Tessenderlo e Ham. Filippo Ganna, in posizione 11 nella classifica generale, scenderà in pista come 136° partente alle ore 16:30 (pettorale n. 136). Segui la sua performance e scopri se riuscirà a consolidare o migliorare la sua posizione in questa emozionante cronometro.

La terza tappa dell' edizione numero 94 del Giro del Belgio di ciclismo su strada verrà disputata oggi, venerdì 20 giugno 2025: si tratta della cronometro individuale di 9.7 km con partenza da Tessenderlo ed arrivo ad Ham, che dovranno affrontare i 146 corridori ancora in gara. Filippo Ganna, 11° in classifica generale, sarà il 136° ciclista in gara a partire: il corridore italiano della INEOS Grenadiers, scatterà alle ore 16.30. Dopo di lui partiranno soltanto i primi 10 della classifica, in ordine inverso. La diretta tv in chiaro non sarà disponibile, mentre lo streaming in abbonamento sarà affidato a discovery+ dalle 15.

