A che ora Italia-Giappone oggi Nations League volley femminile | programma tv streaming

Se sei appassionato di volley femminile, non perdere l’atteso match tra Italia e Giappone nella Volleyball Nations League 2025. Con entrambe le nazionali ancora imbattute, questa sfida promette emozioni e rivincite. Scopri a che ora si gioca, il programma tv e come seguire l’evento in streaming, perché questo scontro potrebbe scrivere una nuova pagina di storia per la pallavolo italiana e giapponese.

La Nazionale italiana femminile, sotto la guida di Julio Velasco, si appresta ad affrontare uno degli scontri più stimolanti della Volleyball Nations League 2025, quello contro il Giappone, in una sorta di rivincita della finale dell’edizione 2024, vinta dalle azzurre con un secco 3-1. Entrambe le squadre sono ancora imbattute in questa edizione: le nipponiche hanno concesso un solo tie-break alla Thailandia all’inizio della seconda settimana, dopo aver ottenuto quattro successi per 3-0 nella prima fase. Percorso simile per l’Italia, che ha conquistato sei vittorie consecutive, portando a 20 la striscia di successi ufficiali consecutivi, iniziata dopo la sconfitta con il Brasile del 1° luglio 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora Italia-Giappone oggi, Nations League volley femminile: programma, tv, streaming

In questa notizia si parla di: giappone - nations - league - femminile

Dove vedere in tv Italia-Giappone, Nations League volley femminile 2025: orario, programma, streaming - Se sei appassionato di volley femminile e vuoi seguire in diretta l’emozionante sfida tra Italia e Giappone alla Nations League 2025, non perdere le info su orari, programmi e streaming.

- L’estate azzurra entra nel vivo con la Volleyball Nations League 2025, tutte le partite saranno live su VBTV! Ecco tutte le date dei match della nostra Italvolley femminile nella week 2 di Hong Kong: - Vai su Facebook

VNL 2025 | FIVB Volley Nations League Maschile e Femminile; Nations League: l'Italia domina anche la Thailandia. Ora col Giappone per il primo posto; Volleyball Nations League 2025, l'Italia batte la Thailandia e fa 6 su 6: highlights e quando gioca la prossima partita contro il Giappone.

Nations League, Italia-Giappone: scontro diretto per il vertice della classifica - In Nations League le azzurre affrontano il Giappone, in un match molto importante in ottica classifica generale ... Come scrive it.blastingnews.com

Nations League, l'Italia travolge anche la Thailandia - 0 la Thailandia, per le azzurre è la sesta vittoria su sei partite di Nations League. Riporta msn.com