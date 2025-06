A Castelfranco la Giornata nazionale per la lotta contro leucemie linfomi e mieloma

A Castelfranco, il 21 giugno, si accende di speranza e solidarietà con la Giornata nazionale contro leucemie, linfomi e mieloma. Un'opportunità unica per approfondire, sensibilizzare e sostenere la lotta a queste malattie, perché come dice lo slogan “Molte vite ricominciano dalla ricerca”, ogni passo avanti fa la differenza. Unisciti a noi in questa importante battaglia: insieme possiamo fare la differenza e ridare speranza a tante persone.

In occasione della Giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma che si celebra il prossimo 21 giugno, AIL Provinciale Treviso promuove un momento di approfondimento e sensibilizzazione che prende spunto dallo slogan “Molte vite ricominciano dalla ricerca” di AIL Nazionale. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - A Castelfranco la “Giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma”

