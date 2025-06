A Calci riconoscimento in sala consiliare per gli atleti del territorio

Un momento di grande orgoglio e celebrazione si è svolto a Calci, dove il sindaco Massimiliano Ghimenti e la vicesindaca Valentina Ricotta hanno premiato gli atleti locali più meritevoli della stagione 2024/25. In sala consiliare, Rino Logli ha consegnato riconoscimenti speciali a sportivi calcesani che si sono distinti con passione e impegno nelle proprie discipline. Un tributo a talento e dedizione, simbolo di una comunità che valorizza e sostiene i propri campioni.

