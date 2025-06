A Borgaro Torinese nuovi showroom e tre giorni di festa con sconti fino al 40%

A Borgaro Torinese, Autoingros si rinnova con un evento imperdibile: 160 nuovi showroom e tre giorni di festa dal 27 al 29 giugno! Approfitta di sconti fino al 40%, offerte esclusive e tante attività divertenti per tutta la famiglia. Questa è l'occasione perfetta per scoprire le ultime novità e vivere un’esperienza unica nel cuore di Torino. Non mancare, ti aspettiamo per celebrare insieme questa grande rinascita!

Una rinomata concessionaria di Torino si rinnova: segna le date in agenda, il 27, 28 e 29 giugno ad attenderti ci saranno tre giorni di festa con offerte speciali e tante attività per tutti! Grandi novità da Autoingros di Borgaro Torinese Grandi novità ti aspettano nella storica. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - A Borgaro Torinese nuovi showroom e tre giorni di festa con sconti fino al 40%

