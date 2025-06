A Bologna 10mila lavoratori bloccano la tangenziale | le richieste

A Bologna, una mobilitazione senza precedenti ha coinvolto 10.000 lavoratori metalmeccanici, che questa mattina hanno invaso la tangenziale con bandiere e richieste di rinnovo contrattuale. Promossa da Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, la protesta ha bloccato il traffico, deviano il percorso e attirato l'attenzione sull’urgenza di un accordo equo. La Questura annuncia una...

Una lunga onda di bandiere issate ha invaso questa mattina la tangenziale di Bologna: sono circa 10.000 i metalmeccanici scesi in piazza per chiedere il rinnovo del contratto collettivo nazionale, scaduto da oltre un anno. Una mobilitazione imponente, promossa da Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, che ha portato il corteo a deviare dal percorso autorizzato e a occupare un tratto della tangenziale, paralizzando il traffico. La Questura annuncia una pioggia di denunce. Metalmeccanici in tangenziale a Bologna. Il corteo si era inizialmente radunato al Parco Nord di Bologna. Poi, poco dopo le 10:00, i metalmeccanici hanno attraversato via Stalingrado e sono entrati in tangenziale all’altezza dell’uscita 7, in direzione San Lazzaro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - A Bologna 10mila lavoratori bloccano la tangenziale: le richieste

