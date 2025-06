A 42 anni si spegne Alice malata di leucemia fin da adolescente

Il ricordo di Alice Girardi, una giovane anima brillante e coraggiosa, rimarrà nel cuore di tutti noi. La sua luce, fatta di forza silenziosa e sincerità, continuerà a ispirare chi ha avuto il privilegio di conoscerla. In un mondo che cambia, il suo esempio ci invita a custodire la speranza e la forza interiore, anche nei momenti più difficili. La sua memoria vive nei nostri pensieri e nelle nostre azioni.

C’era qualcosa di luminoso in Alice Girardi, anche nei giorni più duri. Una luce fatta di forza tranquilla e sguardo sincero. È mancata ieri mattina, giovedì 19 giugno, a 42 anni, all’ospedale di Schiavonia, lasciando Solesino più silenzioso e chi l’ha conosciuta con un vuoto che fa rumore. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - A 42 anni si spegne Alice, malata di leucemia fin da adolescente

