A 16 anni nelle mani dei trafficanti per fuggire dalle bombe di Kabul A Roma ero lontano dai miei cari ma vivo I miei amici rimasti sono tutti morti

a speranza e rinascita. La mia storia è un esempio di coraggio e resilienza, dimostrando che anche nelle situazioni più disperate si può trovare la forza di andare avanti. Con il sostegno di chi ha creduto in me, sto costruendo un nuovo futuro, un passo alla volta, e desidero che anche altri possano scoprire come la solidarietà possa trasformare le difficoltà in opportunità di rinascita.

Un grande sogno da realizzare per un futuro luminoso, ricostruito pezzo dopo pezzo grazie agli aiuti di perfetti sconosciuti incontrati lungo un difficile cammino, dove ci sia spazio anche per.

