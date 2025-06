863mila euro pubblici per il film del presunto omicida

Un investimento pubblico di 863mila euro ha acceso il dibattito sull’uso dei fondi statali destinati alla produzione cinematografica, mentre tra le ombre spicca la figura di Francis Kaufmann, arrestato in Grecia e sospettato di gravi reati. Questa vicenda solleva domande sulla trasparenza e sui limiti del sostegno pubblico all’industria audiovisiva, anche in casi controversi. È fondamentale riflettere su come questi fondi vengano allocati e sui valori che rappresentano.

Francis Kaufmann, arrestato in Grecia e in attesa di essere estradato in Italia, sospettato degli omicidi della donna e della bimba di pochi mesi trovate morte a inizio giugno a . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - 863mila euro pubblici per il film del presunto omicida

