50 anni de Lo Squalo | Ci serve una barca più grande!

che ha rivoluzionato il cinema di genere e segnato un'epoca indimenticabile. Per celebrare i 50 anni di questo capolavoro, non resta che immergersi nel suo mondo e scoprire come un semplice film abbia trasformato l’immaginario collettivo e ispirato generazioni di registi e spettatori. È il momento di rivivere l’onda lunga dell’incubo bianco!

È l’estate del 1974 e un ragazzo di appena 29 anni, sorridente in pantaloncini e occhiali da sole, si sta facendo fotografare tra le fauci di un enorme squalo bianco che fa capolino dal pontile di Martha’s Vineyard, una piccola isola del Massachusetts. Quel ragazzo è Steven Spielberg e le fauci nelle quali lo vediamo accomodato nella famosa foto sono quelle dell’ animatronic protagonista di Jaws (Lo squalo in Italia), il primo grande blockbuster della storia del cinema. Un film che con il suo successo planetario diede inizio a un vero e proprio genere, ancora oggi molto prolifico (basti pensare ai diversi sequel e alle saghe parallele, dalle più riuscite a quelle decisamente più trash). 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - 50 anni de Lo Squalo: “Ci serve una barca più grande!”

