5 sandali da avere per l’estate 2025 i modelli di tendenza

Sei pronta a scoprire i modelli di tendenza che definiranno l’estate 2025? Dopo le variazioni climatiche, il momento di sfoggiare sandali alla moda è finalmente arrivato! Prepara le unghie e aggiorna il guardaroba: ecco i cinque sandali must-have per essere al passo con le ultime novità. Sandali di stile, comfort e personalità, perfetti per ogni occasione estiva. Insomma, non ti resta che scegliere i tuoi preferiti e…

Finalmente ci siamo, dopo qualche sbalzo d’umore climatico di troppo ad aumentare il desiderio, la stagione dei sandali può dichiararsi ufficialmente iniziata: è giunto il momento di prenotare quell’appuntamento per la pedicure e di aggiornare le proprie conoscenze in merito ai modelli attualmente sulla cresta dell’onda, anche se non necessariamente in questo ordine. Per il secondo proposito, nel frattempo, possiamo fare qualcosa noi. Sandali di tendenza per l’estate 2025: 5 modelli da cui lasciarsi conquistare. In veste di grande classico dell’estate, i sandali, perfetti per completare i tanti outfit da spiaggia quanto quelli per il tempo libero, sono tornati ad imperare sullo scenario tendenze delle scarpe di stagione più in forma che mai: una volta abbandonati quegli scenografici ma decisamente poco pratici tacchi scultorei insieme ai plateau, i modelli del 2025 abbracciano tacchi stiletto e solo qualche zeppa slim, con lacci e cinturini a brillare sul dorso del piede. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - 5 sandali da avere per l’estate 2025, i modelli di tendenza

