5 nuove imperdibili mete per un primo magico weekend d' estate

Se il primo week-end d'estate si preannuncia all'insegna del sole e delle belle giornate, perché non approfittarne per scoprire nuove mete vicino a Milano? Tra escursioni, eventi e paesaggi mozzafiato, ecco cinque destinazioni imperdibili per vivere un inizio d’estate all’insegna del relax e dell’avventura. Pronti a partire? Scopriamo insieme le nostre scelte per un fine settimana indimenticabile.

Quest'ultimo weekend di primavera sarà molto probabilmente accompagnato dal sole quasi estivo. Ecco dunque i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, tra le tante escursioni che si possono fare non lontano da Milano in questo mese di giugno. Qualche meta per trascorrere all'aperto un bel fine.

