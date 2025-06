28 anni dopo | il ritorno di Boyle nel mondo degli zombie tra sopravvivenza trauma e provocazioni

Da 28 anni, Boyle riaccende la scena con il suo ritorno nel mondo degli zombie, immergendoci in un vortice di sopravvivenza, trauma e provocazioni. I suoi film, spesso centrati su protagonisti maschili sottoposti a prove estreme, svelano un’immagine cruda e disturbante della resilienza umana. Questa volta, il regista ci sfida a riflettere sui limiti della mente e del cuore di fronte all’orrore. Un ritorno che promette di scuotere e sorprendere, portando lo spettatore oltre il confine del consueto.

I film di Danny Boyle ruotano praticamente sempre attorno a un piacere sadico esercitato dal suo autoreregistasceneggiatore sui protagonisti maschili. Prendete The millionaire, 127 ore, Yesterday o a suo modo Millions. In mezzo a un contesto generale videoludico e iperspettacolarizzato, c’è sempre questo tentativo furiosamente realistico ed esasperato di sottoporre un uomo improvvisamente fragile a prove totalizzanti di sopravvivenza. Non fa difetto 28 anni dopo: piĂą che un horror un survival movie, piĂą che un sequel del proprio 28 giorni dopo (2002) una specie di reboot. Ancora il virus della rabbia fuggita dal laboratorio che si propaga con un morso degli zombie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it