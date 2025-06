28 anni dopo | il finale spiegato dallo sceneggiatore del film nuovi dettagli sui prossimi capitoli

Dopo 28 anni, il mistero si fa più chiaro grazie alle rivelazioni dello sceneggiatore del film, che svela nuovi dettagli sui prossimi capitoli. I registi Danny Boyle e Alex Garland analizzano il finale di "28 anni dopo" e cosa potrebbe riservare il futuro della trilogia. Riusciremo a scoprire se Jim di Cillian Murphy tornerà protagonista? La risposta è ancora nascosta, ma le anticipazioni ci fanno già sognare un nuovo capitolo ricco di suspense e colpi di scena.

I registi Danny Boyle e Alex Garland analizzano il finale di 28 anni dopo ( qui la nostra recensione ), cosa significa per i sequel previsti e quanto del Jim di Cillian Murphy vedremo nel resto della trilogia. Il film si conclude con l’introduzione di Jimmy Crystal ( Jack O’Connell ), un leader di una setta che sembra pronto a prendere sotto la sua ala protettrice Spike di Alfie Williams. Incontriamo Jimmy da bambino nella scena iniziale del film, e l’implicazione sembra essere che sarà una figura chiave in questa nuova trilogia. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

