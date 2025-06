28 anni dopo Danny Boyle | Scene con zombie nudi e fiato sul collo dell' Intimacy coordinator? Un incubo

28 anni dopo, Danny Boyle rivela le sfide di girare scene di zombie nudi e ambientazioni claustrofobiche, tra tensione sul set e il supporto di un intimacy coordinator. Il regista di Trainspotting e The Millionaire ha condiviso le difficoltà incontrate, sottolineando come la complessità emotiva e tecnica abbia reso queste riprese un vero e proprio incubo. Alla première londinese, Boyle ha spiegato che…

Il regista di Trainspotting e The Millionaire non ha vissuto particolarmente bene alcune sequenze da girare sul set del nuovo sequel. Danny Boyle ha raccontato le difficoltà incontrate nel girare alcune delle scene di 28 anni dopo, il nuovo sequel del franchise inaugurato nel 2002 con 28 giorni dopo. Il terzo capitolo della saga zombie è ambientato 28 anni dopo, come esplicitato dal titolo, e alla première londinese, il regista ha spiegato che, realisticamente, i sopravvissuti non potevano avere ancora i vestiti addosso. Le scene di nudo zombie in 28 anni dopo "Se sei stato infettato da poco" spiega Boyle "avresti ancora qualche indumento, ma se sei infetto da tanto tempo i vestiti si sarebbero semplicemente disintegrati per il modo in . 🔗 Leggi su Movieplayer.it