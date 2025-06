22 Giugno | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 22 giugno segna un momento speciale nel calendario, tra il proverbio che ci ricorda la crescita e l’abbraccio del sole estivo e le storie di santi come San Tommaso Moro, simbolo di coraggio e fede. In questa giornata, esploriamo l’oroscopo, eventi storici e curiosità per accompagnarti con entusiasmo e consapevolezza verso le avventure di domani. Scopri cosa riserva il destino in questa data unica e lasciati ispirare dal suo significato profondo.

Il 22 giugno è il 174° giorno del calendario gregoriano, 25ª settimana. Alla fine mancano 191 giorni. Santo del giorno: San Tommaso Moro, martire Etimologia: Tommaso deriva dall'aramaico Taóma e significa "gemello" Proverbio del giorno: A giugno ogni erba è un cespuglio.

