20 giugno la notte magica del solstizio A Firenze si prepara l’acqua di San Giovanni

Anche se il caldo è già intenso, questa notte a Firenze si accende di magia e tradizione. Il solstizio d’estate, momento in cui il sole raggiunge il suo apice, invita a celebrare con antiche usanze e rituali dedicati all’acqua di San Giovanni. Un’occasione unica per vivere la città tra luci, ombre e leggende, lasciando che la storia e il fascino di questa notte speciale ti avvolgano, portando con sé speranza e rinnovamento.

Firenze, 20 giugno 2025 – Quella di oggi è una notte 'magica': cade infatti il solstizio d'estate, che quest'anno avviene il 21 giugno esattamente alle 4:42 ora italiana. Il solstizio d'estate non è un giorno intero ma un preciso momento, quello cioè in cui il Sole raggiunge nel cielo il suo punto più alto. Viene identificato come il giorno più lungo dell'anno, in cui cioè il periodo di luce ha la sua massima durata. Anche se il caldo è già arrivato da giorni, l'estate astronomica vera e propria inizia stanotte. Ecco alcune curiosità sul giorno 'magico' che dà il benvenuto alla bella stagione. Un'occasione per raccogliere erbe officinali Dal giorno del solstizio fino al 23 giugno dopo il tramonto, vigilia della festa di San Giovanni, si ritiene sia il periodo migliore per raccogliere melissa, l'iperico detta "erba di San Giovanni" e altre piante officinali che serviranno a preparare 'l'acqua di San Giovanni', un elisir dalle proprietà curative e in grado di portare fortuna e prosperità.