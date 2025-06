16 miliardi di password Apple Google e Facebook esposte | Violazione senza precedenti

Un'esposizione senza precedenti ha messo in crisi la sicurezza di 16 miliardi di password di Apple, Google e Facebook, svelando una violazione massiccia. La notizia, diffusa da Cybernews e confermata da fonti americane, mette in evidenza l’urgenza di rafforzare le misure di protezione. Gli esperti raccomandano: “Attivare subito l’autenticazione a due fattori” per proteggere i propri dati e evitare conseguenze devastanti.

La notizia è stata riportata dal sito specialistico Cybernews e confermata da diverse fonti americane. L’esperto: “Attivare subito l’autenticazione a due fattori”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - 16 miliardi di password Apple, Google e Facebook esposte: “Violazione senza precedenti”

In questa notizia si parla di: miliardi - password - apple - google

16 miliardi di password Apple, Google e Facebook sarebbero state violate - Una falla da record: 16 miliardi di password di Apple, Google e Facebook potrebbero essere state violate, segnando la piĂą grande breccia di dati mai scoperta.

16 miliardi di password Apple, Google e Facebook sarebbero state violate; 16 miliardi di password rubate: potrebbero esserci anche le tue! Cosa fare per proteggersi; Cambia subito la password Google: 16 miliardi di dati di accesso sono stati esposti online.

16 miliardi di password Apple, Google e Facebook sarebbero state violate - Si tratterebbe della più grande violazione di dati mai scoperta. Lo riporta repubblica.it

16 miliardi di credenziali esposte: account Google a rischio - Un pericolo per la sicurezza informatica con dati da Google, Apple e Telegram compromessi. Da msn.com