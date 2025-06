14 arresti tra Roma e la Calabria per cocaina armi e minacce | Ti spariamo in testa se non paghi

Un'operazione dei Carabinieri ha portato all’arresto di 14 persone tra Roma e Calabria, smantellando una potente rete criminale coinvolta in traffico di cocaina, armi e minacce sotto il ricatto “ti spariamo in testa se non paghi”. Un duro colpo alla criminalità organizzata che dimostra come la legge non si piega di fronte alla violenza e allo spaccio. La lotta continua con determinazione per garantire sicurezza e giustizia.

