135 anni di stile e sport | US Polo Assn incanta Pitti Uomo 108

135 anni di stile e sport: U.S. Polo Assn. conquista Pitti Uomo 108 con un’elegante celebrazione che unisce moda, arte e passione. Tra debutti esclusivi e atmosfere suggestive a Firenze, il brand ufficiale della USPA ha celebrato un traguardo storico lasciando il segno e rinnovando il suo impegno nel reinventare il classico con un tocco innovativo. La storia continua, e il futuro si prospetta brillante e ricco di sorprese.

Celebrato l'anniversario. In occasione del suo 135° anniversario, U.S. Polo Assn., brand ufficiale della United States Polo Association (USPA), ha lasciato il segno a Pitti Uomo 108 con una settimana di celebrazioni all'insegna di moda, sport, arte e spettacolo. Il debutto della collezione Primavera-Estate 2026 e una serata esclusiva nella magnifica cornice della Santa Maria Novella hanno trasformato Firenze nel palcoscenico ideale per esaltare lo spirito autentico e l'evoluzione contemporanea del brand. "Live for the moment, Play for the Legacy" – Una notte da ricordare. Il 18 giugno, oltre 1.