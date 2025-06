10mila metalmeccanici bloccano la tangenziale di Bologna Saranno denunciati in base al Decreto Sicurezza

Diecimila metalmeccanici hanno paralizzato la tangenziale di Bologna, scatenando un’onda di proteste per il rinnovo dei contratti nazionali. Un gesto di forte impatto, che ha coinvolto lavoratori da tutta l’Emilia-Romagna e ha messo a dura prova il traffico cittadino. La Questura minaccia denunce in base al decreto sicurezza, ma i lavoratori sono decisi a far sentire la loro voce. La mobilitazione prosegue, rendendo ancora più evidente la lotta per i diritti dei metalmeccanici.

Circa 10 mila metalmeccanici hanno invaso la tangenziale di Bologna, bloccando il traffico. Alla manifestazione di Cgil, Fim-Cisl e Uilm per chiedere il rinnovo del contratto nazionale di lavoro hanno aderito i lavoratori provenienti da tutta l’ Emilia-Romagna. “Disattendendo le prescrizioni” hanno fatto ingresso in tangenziale “creando il blocco della circolazione stradale” sul tratto interessato dal corteo, ha comunicato la Questura di Bologna, spiegando che i dimostranti saranno “denunciati penalmente, anche alla luce della recente normativa introdotta dal Decreto Sicurezza in materia di blocchi stradali”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - 10mila metalmeccanici bloccano la tangenziale di Bologna. “Saranno denunciati in base al Decreto Sicurezza”

