10eLotto vinti 13.500 euro nel Padovano con un 6 Oro

Una straordinaria vincita ha trasformato una normale giornata in una festa nel Veneto! Il 10eLotto ha premiato un fortunato giocatore di Casalserugo con 13.500 euro grazie a un 6 Oro, contribuendo a un totale di 21.500 euro vinti nell'estrazione di giovedì 19 giugno. Un risultato che dimostra come la fortuna possa sorridere proprio dove meno te lo aspetti: e tu, sei pronto a provarci?

Festa in Veneto grazie al 10eLotto: nell’estrazione di giovedì 19 giugno, come riporta Agipronews, è stato centrato un premio totale di 21.500 euro La fetta più grossa è andata a Casalserugo, in provincia di Padova: nella tabaccheriia di via Umberto I sono stati vinti 13.500 euro con un 6 Oro. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it