105 Summer Festival e Symphony of caos | tutti i divieti e le misure di sicurezza

Preparati a vivere un weekend all'insegna della musica e dell’energia a Genova, con il 105 Summer Festival e Symphony of Caos – Futureland. Per garantire divertimento e sicurezza, sono state adottate misure speciali: niente contenitori in vetro e metallo, spray urticanti e fuochi d’artificio dalle 19. Ecco tutto ciò che devi sapere sugli orari e le restrizioni per un’esperienza indimenticabile e sicura.

Speciali misure di sicurezza per i due principali eventi del weekend genovese oggi e domani: niente contenitori in vetro e metallici, spray urticanti e fuochi d'artificio dalle 19, sia per il 105 Summer Festival sia per Symphony of caos - Futureland Genova. Le serate interessate sono quelle di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - "105 Summer Festival" e "Symphony of caos": tutti i divieti e le misure di sicurezza

In questa notizia si parla di: summer - festival - symphony - caos

