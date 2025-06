1000 miglia rotta su Parma dopo accademia navale Livorno

Dopo aver attraversato le affascinanti strade di Pontedera e aver ricaricato le energie, le vetture della 1000 Miglie si preparano a ripartire verso Parma, segnando un'altra tappa avvincente di questa avvincente manifestazione. Con il cuore che batte forte e l’adrenalina alle stelle, gli equipaggi sono pronti a vivere nuove sfide e scoperte lungo la loro epica rotta.tIl viaggio continua, e il fascino dell'avventura non si ferma qui.

(Adnkronos) – Conclusa la sosta per il pranzo a Pontedera, durante la quale gli equipaggi hanno avuto modo di rifocillarsi dopo i 240 chilometri percorsi in mattinata, le vetture hanno cominciato ad incolonnarsi per il Controllo Orario di ripartenza posizionato sul ponte di Via Vittorio Veneto. Il convoglio si è poi congedato dalla città dellaPiaggio . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it