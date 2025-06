10 mila metalmeccanici bloccano la tangenziale | Saranno denunciati per il Dl Sicurezza

Un corteo di 10 mila metalmeccanici ha bloccato la tangenziale di Bologna, dando vita a una protesta senza precedenti. Tuttavia, la manifestazione ha disatteso le prescrizioni previste dal dl sicurezza, causando disagi e blocchi alla circolazione. La Questura ha annunciato che questi manifestanti saranno denunciati, evidenziando come il desiderio di esprimere le proprie istanze possa scontrarsi con le normative di ordine pubblico.

Metalmeccanici invadono la tangenziale di Bologna, 10 mila in corteo per il rinnovo del contratto - Una manifestazione imponente scuote Bologna: circa 10.000 metalmeccanici hanno invaso la tangenziale in un corteo energico, chiedendo con forza il rinnovo del loro contratto.

