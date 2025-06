Zucchero in concerto al Circo Massimo | due serate evento a Roma il 23 e 24 giugno 2025

Dopo Caracalla, il mitico Circo Massimo si prepara a scrivere una nuova pagina di musica e storia ospitando per la prima volta Zucchero “Sugar” Fornaciari. Due serate imperdibili il 23 e 24 giugno 2025, nell’ambito del tour “Overdose D’Amore”, che promettono emozioni indimenticabili sotto le stelle di Roma. Un evento unico che consacra Zucchero come protagonista assoluto della scena musicale internazionale. Preparati a vivere un’esperienza senza precedenti, perché questa sarà…

Il Circo Massimo si prepara ad accogliere per la prima volta Zucchero "Sugar" Fornaciari. Il grande artista emiliano sarà protagonista a Roma con due concerti evento, in programma il 23 e 24 giugno 2025, all'interno del suo tour " Overdose D'Amore ". Un appuntamento molto atteso, che segna un nuovo traguardo nella carriera di Zucchero: mai prima d'ora si era esibito in un live tutto suo nello storico scenario del Circo Massimo. Dopo Caracalla, la sfida del Circo Massimo. A distanza di due anni dai cinque concerti sold out alle Terme di Caracalla, Zucchero torna ad accendere l'estate romana con il suo inconfondibile mix di blues, soul e rock.

