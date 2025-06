Zona rossa 1350 le persone controllate nel primo mese all' Arcella

A un mese dall’istituzione della zona rossa nell’Arcella, le forze dell’ordine hanno effettuato oltre 1.350 controlli, garantendo sicurezza e rispetto delle restrizioni. La collaborazione tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza ha rafforzato la tutela del quartiere, contribuendo a contenere la diffusione del virus. Un impegno costante che evidenzia quanto sia fondamentale l’unione tra istituzioni e cittadini per uscire insieme da questa sfida.

E' passato un mese dall'introduzione della zona rossa nel quartiere Arcella. Dallo scorso 19 maggio la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza hanno controllato 1350 persone. Nel corso delle sistematiche attività di controllo del territorio condotte nel citato quartiere

