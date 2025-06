Zona Ospedaliera di Napoli paralizzata dal traffico | lunghe code e attese di ore

Il caos si abbatte sulla Zona Ospedaliera di Napoli, con code interminabili e attese che durano ore, creando disagi per residenti e visitatori. Nonostante l’assenza di incidenti, il traffico resta paralizzato e la Polizia Locale interviene per cercare di gestire la situazione. Una mattinata da dimenticare che mette in luce l’urgenza di soluzioni efficaci al problema del traffico in questa zona strategica. Continua a leggere per scoprire i dettagli e le possibili novità .

Caos traffico nella Zona Ospedaliera di Napoli questa mattina. Lunghe code di auto all'uscita della Tangenziale. Ma non risultano incidenti. Sul posto la Polizia Locale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

