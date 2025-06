Zogno dà l’ultimo saluto alla maestra Franca | Una vita dedicata a noi alunni | ci hai insegnato libertà e responsabilità

Il ricordo di Franca Sonzogni, figura amata e rispettata a Zogno, si intreccia con le vite di generazioni di alunni che hanno avuto il privilegio di essere guidati dalla sua saggezza e affetto. A 94 anni, ci ha lasciato in punta di piedi, lasciando un’eredità indelebile nel cuore di chi l’ha conosciuta. La sua dedizione, tra libertà e responsabilità , rimarrà per sempre esempio di vera passione educativa.

Zogno. Si sono svolti nella giornata di mercoledì 18 giugno i funerali di Franca Sonzogni, scomparsa lunedì all’etĂ di 94 anni: una guida per molti in paese, per via dei suoi tanti anni da maestra nelle scuole elementari. Di seguito pubblichiamo il ricordo dei suoi alunni della sezione “A” del 1976. Se ne è andata in punta di piedi, pochi giorni dopo il suo 94° compleanno, Franca Sonzogni, ma per tutti a Zogno era la “maestra Franca” o la “Franchina”. Era da tempo alla “Casa di riposo mons. Speranza” di Zogno, accudita amorevolmente da suo nipote e dal personale di servizio, e da mesi le sue condizioni di salute non erano buone. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Zogno dĂ l’ultimo saluto alla maestra Franca: “Una vita dedicata a noi alunni: ci hai insegnato libertĂ e responsabilità ”

